"Tutti pensiamo che la Fiorentina prima o poi risalirà, ma se lo pensano anche nello spogliatoio viola..."

Alessandro Iori, giornalista di DAZN, ha parlato a TMW Radio di Fiorentina e di lotta salvezza, con la squadra viola ancora impantanata nelle zone calde di classifica.

Sulla Fiorentina

"Ho visto Verona-Pisa, è impossibile che due squadre che esprimono quel calcio così scarno e pauroso possano cambiare passo. Tutti diciamo che la Fiorentina prima o poi risalirà, ma da dentro non devono pensarlo, perché l'atteggiamento sbagliato sarebbe questo e complicherebbe la rimonta salvezza. Lecce e Cremonese sono indiziate forti a lottare. Il Parma ha avuto episodi fortunati e fortunosi in questa annata, che hanno dato qualche punto in più rispetto al suo reale valore"

Chi darà la sterzata?

"Gli allenatori devono essere portatori di serenità e atteggiamnto giusto, perchè fa la differenza in situazioni delicate. Mi aspetto una sterzata importante da Nicola, che è il più esperto di queste situazioni. Domenica la partita contro il Genoa sarà un confronto molto delicato".