UFFICIALE: un obiettivo per l'attacco viola trova casa in Premier League.

Calvert-Lewin è stato a lungo accostato alla Fiorentina come possibile vice-Kean, ma la sua volontà di rimanere in Premier League ha impedito l'affondo viola. Pradè è destinato dunque a cercare altrove per trovare la punta mancante.

Calvert-Lewin poteva ricoprire alla perfezione il ruolo di sostituto di Kean, ma ha deciso di rimanere in Inghilterra. Dopo nove stagioni all'Everton si accasa a parametro zero al Leeds, per il quale ha firmato un contratto fino al 2028.