Il curioso dato dal precampionato del Real Madrid, 'intaccato' dalla Fiorentina

Le amichevoli, si sa, lasciano un po' il tempo che trovano: anche se sono molto poco indicative del calcio ‘vero’, quello dei campionati, sono utili a dare le prime sensazioni sulla stagione che verrà. Quello del Real Madrid, ad esempio, è eloquente sullo stato dell'arte… ma quello della Fiorentina.

Cammino quasi perfetto

Infatti, i Blancos hanno disputato cinque amichevoli, di cui quattro vinte, rispettivamente contro il Leganes (4-1), Ferencvaros (1-2), Deportivo A Coruña (0-1) e Schalke 04 (0-3). L'unico pareggio è arrivato proprio contro la Fiorentina, l'unica a saper fermare il Real Madrid, e l'unica a saper segnare due reti alla squadra di Mourinho.