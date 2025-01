Gara convincente per Gianluca Manganiello, arbitro di Fiorentina-Napoli. Tutti i quotidiani premiano l'arbitro di Pinerolo con una netta sufficienza portata dalle sue decisioni, corrette, negli episodi chiave della partita.

Il più importante e delicato è il gol annullato a Kean, con un tocco di mano difficile da vedere che però non gli sfugge. Il VAR poi conferma. La regola dell'immediatezza del tocco prima del gol fa si che la rete sia invalidabile.

Impossibile sbagliare sul rigore per Napoli, con Moreno che fa di tutto per rendere il più evidente possibile il fallo su Anguissa. Nessun rigore invece per la Fiorentina, con le proteste di Sottil per il mani sempre del centrocampista napoletano.

Giusto il doppio fuorigioco assegnato al Napoli, prima sul vantaggio annullato a Olivera e poi a Lukaku in ripartenza. Da registrare qualche incertezza del direttore di gara su qualche scontro di gioco.