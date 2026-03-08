Urla e scuse agli arbitri: il pomeriggio complicato di Palladino. Che poi si lamenta: "In Italia si gioca poco"

Ha sfiorato la seconda sconfitta di fila in campionato ieri l'Atalanta di Raffaele Palladino, personaggio destinato a dividere Firenze un po' come tutt'ora accade con Italiano. L'ex allenatore gigliato ieri ha visto i suoi rimontare dallo 0-2 al 2-2 con l'Udinese, reduce dalla goleada alla Fiorentina, e il suo pomeriggio è stato bello intenso e agitato. Tante urla, anche contro il quarto ufficiale Ferreri Caputi e poi le scuse a fine gara.

Il tecnico se l'è presa in particolare con la tattica speculativa dei friulani, rei di perdere tempo: “L'Udinese ha iniziato a perdere tempo da quando è andata in vantaggio. La gente vuole vedere giocare di più”.