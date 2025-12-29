Nzola guarda dalla panchina i suoi in Coppa d’Africa. Angola deludente, però…

L'Angola di Nzola pareggia a reti bianche con l'Egitto nella terza giornata del girone eliminatorio di Coppa d’Africa, mentre arriva il successo del Sudafrica (2-3 sullo Zimbabwe). Le Palancas Negras chiudono il girone raccogliendo due punti in tre partite.

Non lascia il segno

Prestazioni a dir poco anonime per Nzola, che oggi è sceso in campo solo al 79simo, senza comunque riuscire a lasciare il segno. Nelle prime due partite, dove comunque era partito titolare, non è mai riuscito a incidere all'interno della sua squadra, non prendendo parte ai due gol segnati dall'Angola.

L’Angola spera

Anche per questo motivo, in quest'ultima uscita, gli era stato preferito Mabululu, che milita nel campionato libico all'Al-Ahli Tripoli. Il giocatore della Fiorentina potrebbe però restare ancora in Marocco, l’Angola potrebbe infatti passare tra le migliori terze, venendo ripescsta: domani il verdetto.