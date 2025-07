Vargas: "Montella mi disse che sarei sempre stato titolare, ma mi cedette in prestito. Al mio rientro a Firenze ci confrontammo e..."

Juan Manuel Vargas, ex terzino peruviano della Fiorentina, ha svelato un interessante retroscena sul suo prestito al Genoa nel 2012 nel suo podcast “La parrilla del Loco” (la parrilla in Sud America è la nostra grigliata fra amici), ricordando uno scambio di vedute con l'allora allenatore dei viola, Vincenzo Montella. Questo un estratto delle sue parole.

“Quando arrivò Montella mi disse: ‘Tu e Jovetic sarete sempre titolari con me’. Ma perché me lo dovette dire? Divenni superbo: giocavo e mi allenavo, ma svogliatamente, facevo il presuntuoso. Dopo poco tempo mi chiamò per dirmi che aveva parlato con i dirigenti per mandarmi in prestito, perché non mi ero allenato bene, ma era perché pensavo che avrebbe sempre contato su di me come mi aveva detto, ed ero all'apice della mia carriera”.

Dopo il rientro dal Genoa, poi, racconta che la situazione cambiò drasticamente: “Nell'estate del 2013, dopo un'amichevole che perdemmo, entrò negli spogliatoi e disse che eravamo tutti sotto osservazione e che rischiavamo. Allora iniziai ad allenarmi e ribaltai la situazione: vedendo l'impegno, l'allenatore mi disse ‘Perché non hai fatto la stessa cosa fin dal primo giorno? Sei un idiota!’. Me lo disse in faccia, e questo fu un bene, lo apprezzai”.