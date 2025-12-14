Graziani: "Se fossi stato l'allenatore li avrei portati al cinema! Arrivare alle partite con troppa ansia è un problema"

L'ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a RTV 38 in vista dell'importantissima sfida contro il Verona, concentrandosi sulla gestione del gruppo. Il campione del mondo del '82 ha una visione particolare di come si dovrebbe gestire la situazione.

La soluzione di Graziani

"E' fondamentale risalire anche in campionato - dice Graziani - ma non parlerei però di una partita decisiva in senso assoluto: restano ancora 24 gare, un numero importante, e sono convinto che alla lunga i reali valori della Fiorentina emergeranno. Va curato soprattutto l’aspetto mentale oltre a quello tecnico. Se fossi l’allenatore, avrei portato la squadra al cinema per staccare: arrivare alla partita con troppa ansia può diventare un problema. Bisogna restare concentrati, ma senza consumare energie nervose in anticipo, altrimenti si rischia di presentarsi già stanchi".

Il mercato

“Sono convinto che la difesa verrà rinforzata, ma la vera priorità è il centrocampo: serve un giocatore di personalità e di qualità che si assuma responsabilità e sappia gestire il pallone, un profilo alla Lobotka. Credo che una soluzione del genere si possa trovare senza spendere cifre esagerate”.