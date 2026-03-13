​​

Corriere dello Sport-Stadio: La perla che rimette in carreggiata la Fiorentina

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Ampio spazio quest'oggi sul Corriere dello Sport-Stadio per la Fiorentina e la sua partita di Coppa. 

Pagine 8 e 9

Titolone sulla gara è: “Viola, alla fine arriva Gud”. Sottotitolo: “Al 93’ il rigore dell’islandese è decisivo. Ndour, una magia”. Di spalla il commento: “Un piccolo  passo avanti”. 

Pagina 11

Qui leggiamo: “La perla di Ndour”. Sottotitolo: “Segna un gol spettacolare e rimette in carreggiata la Viola: è il suo 4° centro”. In taglio basso: “Vanoli: ”Bravi a ribaltarla" Notte in ritiro". 

