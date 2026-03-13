Corriere dello Sport-Stadio: La perla che rimette in carreggiata la Fiorentina
Ampio spazio quest'oggi sul Corriere dello Sport-Stadio per la Fiorentina e la sua partita di Coppa.
Pagine 8 e 9
Titolone sulla gara è: “Viola, alla fine arriva Gud”. Sottotitolo: “Al 93’ il rigore dell’islandese è decisivo. Ndour, una magia”. Di spalla il commento: “Un piccolo passo avanti”.
Pagina 11
Qui leggiamo: “La perla di Ndour”. Sottotitolo: “Segna un gol spettacolare e rimette in carreggiata la Viola: è il suo 4° centro”. In taglio basso: “Vanoli: ”Bravi a ribaltarla" Notte in ritiro".
💬 Commenti