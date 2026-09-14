Sandro Sabatini: "Non sono più convinto che Mastantuono era meglio lasciarlo al Real, non sono ottuso. Secondo me è una via di mezzo tra..."

Sandro Sabatini torna a parlare di Franco Mastantuono, dopo la sua battuta fatta prima della tripletta contro il Venezia con lui il giornalista aveva detto che, per la Fiorentina, sarebbe stato meglio lasciare il ragazzo dove era. Queste le sue parole a Radio Sportiva.

“Era una battuta”

“Non sono più convinto che Mastantuono era meglio lasciarlo al Real Madrid. Non sono ottuso, a parte il fatto che era una battuta. Detto questo, occhio”.

Sul prospetto

“Mastantuono ha fatto tre gol, nelle prime tre partite non mi aveva convinto. Penso che il Mastantuono vero sia una via di mezzo tra quello delle prime tre partite e quello di Venezia”.