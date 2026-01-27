La nuova configurazione societaria della Fiorentina con Giuseppe Commisso presidente. E anche Catherine entra nel CdA

La notizia di oggi è sicuramente quella della nomina da parte del Consiglio d'Amministrazione della Fiorentina di Giuseppe B. Commisso come nuovo Presidente viola. Il figlio di Commisso prende il posto del padre. Si configura una nuova Fiorentina sotto la sua gestione.

Sotto Commisso jr.

Nel comunicato ufficiale di legge di come Mark Stephan sia stato confermato nel ruolo di Chief Executive Officer della società viola, mentre Alessandro Ferrari ricoprirà senza grosse variazioni il ruolo di General Manager.

Nuove figure

Nel CdA viola entra Catherine Commisso, mamma di Joseph e moglie di Rocco, che farà parte del gruppo amministrativo. L'altra novità, ormai non più novità, è Fabio Paratici, che tra qualche giorno sarà il nuovo direttore sportivo viola. Da capire quale sarà il ruolo di Roberto Goretti, attualmente ds fino all'arrivo dell'ex Tottenham.