De Gea il portiere preferito, ma anche lo spagnolo deve rientrare nella logica che sta seguendo la Fiorentina

Tre acquisti più (forse) uno, questo il programma di mercato a stretto giro di posta, dei dirigenti della Fiorentina.

De Gea preferito

Il forse uno è rappresentato dal portiere e in questo caso particolare c'è da monitorare la situazione di David De Gea che è in assoluto il preferito del club viola.

Accordo sull'ingaggio

Per lo spagnolo c’è da trovare un accordo sull’ingaggio anche perché la Fiorentina sta facendo un lavoro in questa estate improntato ad abbassare il monte stipendi e in questa logica dovrà rientrare eventualmente anche l'ex portiere del Manchester United.

E poi una cessione

Contemporaneamente ci sarà da piazzare anche uno tra Terracciano e Christensen. Possibilmente il danese che sperò non ha al momento richieste concrete di acquisto.