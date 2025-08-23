Kean (senior) cambia squadra: il fratello del bomber viola lo raggiunge in Toscana, giocherà in Serie D

Dopo una sessione estiva di mercato che la Fiorentina ha vissuto in apnea, relativamente alla questione di mercato della clausola di rescissione per Moise Kean, il giocatore ha invece optato per la permanenza in viola, con le parti ancora al lavoro per il rinnovo del contratto. Intanto, il fratello Giovanni cambia squadra e raggiunge Moise in Toscana.

Giovanni Kean sarà infatti un nuovo giocatore del Poggibonsi: il club di Serie D, si legge sul comunicato ufficiale, “è lieto di annunciare un importante rinforzo per il suo reparto offensivo: Giovanni Kean Dossè, attaccante classe 1993 ed è il Fratello di Moise Kean (ACF Fiorentina). Nato a Vercelli, Dossè approda in maglia giallorossa portando con sé un bagaglio di esperienza maturato in diversi campionati. Kean Dossè si presenta come un centravanti fisico, la cui presenza in campo è fondamentale per l'intera manovra offensiva. La sua capacità di fare reparto e la sua esperienza saranno messe al servizio della squadra, per un valore aggiunto che il Poggibonsi potrà sfruttare per raggiungere i propri obiettivi stagionali”.