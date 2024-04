Ala sinistra cercasi. Anche la Fiorentina monitora un classe 2005 cresciuto ne La Masia

Dani Rodriguez, ala sinistra classe 2005, ha il contratto con il Barcellona in scadenza il prossimo giugno. Secondo Mundo Deportivo la sua rescissione con i catalani sarebbe cosa molto probabile, pertanto il giocatore e il suo procuratore stanno prendendo tempo per delle valutazioni sulla destinazione della prossima stagione.

La Fiorentina ha messo gli occhi su un talentuoso esterno offensivo

Come riporta calciomercato.it, ci sono alcuni club di Serie A che seguono la sua situazione: Genoa, Lazio, Monza e pure la Fiorentina. La dirigenza gigliata sicuramente farà qualcosa sugli esterni offensivi per il futuro e può puntare su un profilo nuovo da far crescere. Dani Rodriguez, fuori dall'orbita della Prima Squadra di Xavi e recentemente poco adoperato anche con la squadra Under 19, potrebbe costituire un'opzione su cui la Fiorentina potrebbe puntare.