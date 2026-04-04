Ranieri: "Abbiamo difeso alla grande, una vittoria che volevamo per preparare al meglio il Crystal Palace"
Luca Ranieri. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Luca Ranieri ha parlato a fine gara, commentando la vittoria della Fiorentina contro il Verona.
“Partita difficilissima, gli ultimi due anni in questo campo abbiamo sempre perso. Loro hanno fatto una grande partita e facciamo i complimenti, ma il calcio è così, abbiamo difeso alla grande e David ha fatto delle grandissime parate".
"Una vittoria che ci serviva, e volevamo, per preparare al meglio la partita contro il Crystal Palace. Le espulsioni nel finale? Il calcio è uno sport di contatto, ci sta".
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