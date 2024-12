“Sì, ma Beltran non segna mai”. Ma Lucas spacca letteralmente le partite in due… E i gol li fa fare

Ma Beltran non segna mai? 2 gol in 16 partite in questa stagione. Pochi per un attaccante. Tutto, però, va misurato e contestualizzato. Nel caso del numero 9 viola basta scorrere poco sotto nel tabellino dei numeri annuali per capire quanto l’argentino sia fondamentale, al di là dei gol realizzati.

Gli “altri” numeri

Sono 5 gli assist, tutti realizzati in Serie A, tutti nelle ultime 6 partite di campionato. In parole povere: da quando si è fatto male Gudmundsson e Beltran ha preso il suo posto sulla trequarti dietro a Kean, l’ex River Plate ha fatto registrare un assist ogni 90 minuti (in relazione ai minuti in campo).

Fondamentale

Due di questi sono risultati fondamentali ai fini del risultato nelle vittorie di misura contro Genoa e Cagliari, senza dimenticare il suo apporto fondamentale nei gol contro Como, Verona e Roma (contro cui ha segnato anche un gol).

Beltran lo spacca partite

Una curiosità: i suoi assist hanno contribuito in tutti e cinque i casi ad aprire la partita (e chiuderla contro le rossoblù). Beltran spacca le partite, ora non solo con la sua garra. Finché c’è Beltran, c’è assist. E così per il gol ci sarà tempo.