Davies esalta Zaniolo: "E' uno dei motivi per cui ho segnato di più in questa stagione"

Chiudendo la stagione con 10 reti a referto, ‘attaccante dell’Udinese Keinan Davis ha di fatto registrato a livello realizzativo il suo miglior risultato personale della sua carriera. E quest'oggi l'attaccante si è raccontato a Radio Serie A, sottolineando quanto sia stata fondamentale per lui la presenza in squadra dell'ex Fiorentina e Roma Nicolo Zaniolo. Queste le sue dichiarazioni:

"Zaniolo riesce a portarsi dietro 2-3 difensori alla volta con la sua forza fisica e la sua velocità, perché non può essere lasciato in un uno contro uno e quindi si crea molto più spazio per me. Lui è sicuramente uno dei motivi per cui ho segnato di più in questa stagione"