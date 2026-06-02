Ademi: "Vincere lo scudetto davanti a 3000 tifosi è stato speciale. Voglio conquistarmi il posto e allenarmi regolarmente con i grandi"

Dopo la vittoria dello scudetto Primavera con la Fiorentina, il terzino sinistro Arnis Ademi ha rilasciato una breve intervista al portale svizzero Blick.

“La vittoria dello scudetto? È stata una giornata davvero speciale. A cominciare dal fatto che c'erano quasi 3.000 spettatori e che siamo riusciti a vincere lo scudetto. Lo ricorderò per sempre. Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare in Italia. Amo il calcio italiano. Per questo non ci ho pensato due volte quando ho saputo dell'interesse della Fiorentina. Poi ho subito un infortunio muscolare alla coscia già al secondo allenamento. Questi problemi mi hanno tormentato praticamente per tutta la seconda metà della stagione”.

“Il Viola Park lascia senza parole”

Qualche parola anche sul Viola Park: “Quando sono arrivato qui, sono rimasto senza parole. Non avrei mai immaginato di trovare strutture così grandi e moderni".

“Kospo mi è stato molto utile”

Un pensiero anche per il compagno Eman Kospo, utile per ambientarsi al so arrivo: “All'inizio non parlavo una parola di italiano. Quindi è stato bello poter parlare svizzero-tedesco con Eman di tanto in tanto”.

"Ecco quali sono i miei obiettivi"

Ha poi concluso parlando dei suoi obiettivi personali: “Il mio obiettivo è diventare un titolare fisso nella Primavera la prossima stagione e allenarmi regolarmente con i grandi per arrivare a una convocazione in nazionale maggiore”.