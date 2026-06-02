Dopo l'addio alla Sampdoria Mancini dovrebbe ripartire dal Cesena. E con se potrebbe portare Galloppa

Dopo l'addio alla Primavera della Fiorentina, dove ha concluso il suo percorso vincendo lo Scudetto la scorsa settimana, da qualche giorno Daniele Galloppa è alla ricerca di una panchina tra i professionisti. E se fino a qualche giorno fa la metà ideale, e più percorribile, sembrava essere quella della Sampdoria nelle ultime ore la situazione è sostanzialmente cambiata.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo ha lasciato Genova

Uno dei suoi principali sponsor in blucerchiato, oltre agli ottimi rapporti tra il club ligure e l'attuale ds viola Fabio Paratici, era il direttore sportivo Andrea Mancini. Il dirigente negli scorsi giorni ha però interrotto il suo rapporto con il club, di fatto riducendo al minimo le possibilità di un passaggio di Galloppa alla Samp. Mancini sembra però aver trovato immediatamente una nuova sistemazione.

Vicino ad un passaggio al Cesena, e con se potrebbe portare un ormai ex Fiorentina

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com Andrea Mancini è ad un passo dl diventare il direttore sportivo del Cesena. Dopo la separazione con la Sampdoria, avvenuta qualche giorno fa attraverso un comunicato ufficiale sul proprio club ufficiale, il ds è pronto per la nuova avventura. E da qui nasce l'idea Galloppa, che potrebbe davvero iniziare la sua avventura tra i pro in un club che lavora molto con i giovani.