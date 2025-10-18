L'Inter vince il big match contro la Roma e si riporta nel gruppo di testa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato il big match di questo anticipo del settimo turno di Serie A all'Olimpico di Roma tra giallorossi e Inter.

La partita

Pesante vittoria dei nerazzurri di Chivu, che espugnano l'impianto romano con un solo gol di scarto. Uno 0-1 firmato Bonny al sesto minuto di gioco che vale il ritorno dell'Inter nel gruppo di testa con Napoli e Roma a 15 punti. L'Inter nel finale ha sfiorato anche il raddoppio con il palo centrato da Mkhitaryan. E domani contro la Fiorentina il Milan ha la ghiotta occasione, vincendo, di prendersi la vetta della Serie A in solitaria. Speriamo lo scenario sia scongiurato per il bene della squadra viola.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 15, Roma 15, Inter 15, Milan 13, Juventus 12, Bologna 10, Atalanta 10, Sassuolo 10, Cremonese 9, Como 9, Udinese 8, Torino 8, Cagliari 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma 5, Verona 4, Fiorentina 3, Pisa 3, Genoa 2.