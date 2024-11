L'ex centrocampista viola Fabio Liverani ha parlato del momento della Fiorentina, definendola una sorpresa del campionato di Serie A, a TuttoMercatoWeb.com.

“La Serie A di oggi è molto competitiva, era da tanto che non si vedeva una lotta così per le prime posizioni, con molte squadre a distanza ravvicinata: è difficile che una prenda il largo, sono tutte lì. Poi certamente i valori usciranno fuori a lungo termine. La Fiorentina ha fatto un mercato estivo importante, ha ceduto molti giocatori rimpiazzandoli con investimenti di un certo tipo, e questo sta pagando: è un po' la sorpresa di questo campionato, sta giocando oltre le aspettative, ma per definire una stagione di successo dovrebbe quantomeno mantenere il piazzamento europeo a fine anno. Insieme alla Lazio sono le due squadre che mi hanno sorpreso di più”.