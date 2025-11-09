C'è un giocatore che ha già fatto "innamorare" Vanoli. E gli sono bastati appena due allenamenti

Contro il Genoa, Vanoli sembra intenzionato a ripartire dal 3-5-2 e da alcuni ‘big’ rimasti a riposo giovedì in Germania: è il caso di De Dea, che tornerà a presidiare i pali, ma anche di Gudmundsson in attacco.

GUD c'è!

L’islandese, dopo quattro giorni passati in patria per le note vicende legali che lo riguardano da oltre un anno, ha convinto in due allenamenti il neo tecnico della Fiorentina a partire dal 1′. Per il resto della formazione, la sensazione è che in difesa verranno riproposti i tre interpreti visti a Magonza (Pongracic, Marí e Ranieri) mentre in mediana resiste almeno un dubbio, scrive La Nazione.

Un dubbio a centrocampo

Non sulle fasce, dove Dodo e Fortini sono sicuri di un posto (Gosens è ancora fuori per problemi fisici) ma al centro: Nicolussi Caviglia dovrebbe essere confermato in cabina di regia, con Mandragora alla sua destra e uno tra Fagioli (in vantaggio) e Sohm dalla parte opposta.