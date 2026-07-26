Project Financing e corsa per Euro 2032, le prossime (decisive) tappe per l'Artemio Franchi

Le prossime settimane saranno determinanti per il destino dell' Artemio Franchi. Tra il progetto di riqualificazione e la candidatura di Firenze come sede di Euro 2032, il calendario è fitto di appuntamenti destinati a indirizzare il futuro dello stadio.

Settimane importanti

La Fiorentina ha trasmesso al Comune tutta la documentazione (studio di fattibilità, piano economico-finanziario e bozza della convenzione) necessaria per avviare il project financing. Entro il 31 luglio Palazzo Vecchio dovrà inviare alla FIGC e alla UEFA il dossier con cui Firenze conferma la propria candidatura a ospitare il torneo continentale.

Autunno caldo

In autunno ci sarà un altro, duplice, momento chiave. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre il Comune dovrà esprimersi sulla proposta presentata dalla Fiorentina, valutandone il pubblico interesse. All'eventuale via libera seguirà la pubblicazione della gara d'appalto. Nello stesso periodo arriverà anche una risposta fondamentale; la FIGC individuerà infatti i cinque stadi italiani destinati a ospitare Euro 2032. Con Milano, Torino e l'Olimpico di Roma praticamente certi, restano due posti ancora da assegnare. Firenze se la gioca con Napoli, Palermo, Cagliari, Salerno e il nuovo stadio della Roma nel quartiere di Pietralata.

Andamento dei lavori

Per quanto riguarda i lavori invece, non sembra distante la fine del primo lotto, che dovrebbe terminare nei primi mesi del 2027. Successivamente inizierà seconda fase dei lavori, dedicata alla Curva Ferrovia e alle aree limitrofe. Il termine dei lavori resta fissato alla fine del 2029-inizio 2030. Lo scrive La Repubblica.