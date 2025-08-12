Un giovane difensore viola primeggia in una speciale classifica europea
Il portale specializzato datamb.football ha collezionato i dati che riguardano la metrica derivata che indica il saldo tra i possessi guadagnati e quelli persi dai difensori centrali U20 dei top 5 campionati europei durante le partite.
La statistica
La statistica "Possessions won - lost" è usata per dare un’idea rapida di quanto un giocatore o una squadra sia “in positivo” o “in negativo” nella gestione della palla.
Primo un giovanissimo viola
Primo in questa classifica il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo (3.34), seguito da Mamadou Sarr (dello Strasburgo, 3.30) e Cristhian Mosquera (del Valencia, 2.90).
