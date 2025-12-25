Guerini a FN: "Paratici? Commisso deve dargli pieni poteri. Ci mancherebbe solo che stesse sotto a Ferrari"

Proseguendo nella chiacchierata con l'ex dirigente viola, Vincenzo Guerini, intervistato in esclusiva da Fiorentinanews.com, abbiamo avuto il piacere di commentare l'imminente ingaggio di Fabio Paratici, figura che andrà a sopperire la lacuna lasciata dalla partenza di Daniele Pradè.

Ha mai avuto modo di conoscerlo?

“No, non ho mai avuto l'onore di incontrarlo. Tuttavia in questo mondo si sa tutto un po' di tutti, ma è fondamentale che la società gli conceda pieni poteri. Dovrà riferire alla presidenza tutto quello che accade negli spogliatoi: tutti i calciatori si dovranno alzare in piedi quando entra lui nello spogliatoio. Solamente con Paratici la Fiorentina ha qualche possibilità di salvarsi, a mio avviso".

E Ferrari allora?

"Ci manca solo che Paratici stia sotto a Ferrari. Oggi, un direttore generale deve saper fare tante cose. Da un punto di vista tecnico, un direttore sportivo invece deve aver masticato tanto pallone. Una persona che nella vita ha fatto solo quello. Calcio e nient'altro".

Infine, una provocazione: la Fiorentina riuscirà a salvarsi?

"Credo che con l'arrivo di Paratici e con qualche cambiamento (ma nessuna rivoluzione a gennaio) i numeri ci siano tutti per arrivare alla tanto agognata salvezza".