Spalletti: "Io ad allenare la Fiorentina? Sicuramente è una cosa a cui penso. Pioli e Commisso..."

Luciano Spalletti ad allenare la Fiorentina? Un aspetto a cui pensa. Lo dichiara lui, nelle parole riportate da Goal.com: “Sicuramente ripartirò, anche se ancora non so bene dove andare. Non so neanche come e quando, ormai cambio idea ogni giorno. Ma sarà un tema per i prossimi tempi”.

“Allenare la Fiorentina? Una cosa a cui penso”

Sulla Fiorentina: “Firenze è una realtà calcistica da sempre importante. Al momento non sta vivendo una situazione particolarmente felice, però mi fido di Pioli: è una garanzia. Commisso, poi, è un presidente molto forte e vuole bene alla città. Bisogna aspettare che la squadra si esprima, i tifosi meritano di vedere qualità. Io ad allenare la Fiorentina? Prima di smettere di allenare, è una cosa a cui penso”.