FOTO - Messaggi di affetto per la Fiorentina da chi l'ha vissuta: si unisce anche Borja Valero

Un momento così drammatico è davvero raro nella storia della Fiorentina. Anzi, forse questa stagione sta toccando picchi di negatività mai raggiunti nella storia recente viola. Se ne sono accorti tanti giocatori che hanno indossato questa maglia e sono rimasti nel cuore dei tifosi.

Borja Valero con una botta di nostalgia

Dopo il bel messaggio di Frey, arriva anche Borja Valero, un simbolo per la Fiorentina. Su Instagram ha pubblicato una foto estremamente romantica, raffigurando la sequenza di uno dei tanti inchini fatti sotto la Fiesole.

L'orgoglio di indossare la maglia viola

Ecco la foto: