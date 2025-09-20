Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, ha commentato il momento attuale della squadra viola e dei suoi singoli a 30° Minuto in onda su Italia 7.

“A centrocampo c'è tanto da sistemare”

Alla domanda se la Fiorentina ha perso qualcosa a centrocampo rispetto allo scorso anno ha risposto: “Fino a questo momento in quel ruolo abbiamo visto che ci sono diverse situazioni da sistemare. Per Fagioli ci siamo tutti leccati i baffi quando è stato acquistato, ma fino ad ora non ha fatto granché. Per il momento avrà fatto una partita e mezzo di grande livello”.

"Fagioli può andare in panchina"

Su Fagioli e il centrocampo viola ha proseguito: "Dopo la prova il Napoli, a mio parere può anche essere messo anche in panchina, schierando Nicolussi come regista, Fazzini come mezzala e uno tra Sohm e Mandragora. Parliamo di uno come Fazzini, che si è sempre detto giovane di belle prospettive, ritengo che sia indilazionabile il suo posizionamento dal 1'. È molto duttile date le sue caratteristiche. Nicolussi Caviglia? Quando ho visto il Venezia mi è sembrato un giocatore di qualità. Ha buona visione di gioco e personalità, un buon tiro da fuori e batte bene le punizioni. Ci punto molto, può far vedere quello che vale".

Su Pioli e Comuzzo

Berni ha aggiunto: "Sta all'allenatore non calcare la mano, perché le sconfitte abbassano l'autostima della squadra creando timore nella testa dei calciatori. Pioli ritengo che abbia fatto una grande settimana, lavorando tanto sulla testa dei suoi calciatori, in modo da prepararli al meglio per questa partita. Comuzzo? Tutti abbiamo grande stima per Comuzzo, perché è un ragazzo serio e saggio e ha anche doti tecniche importanti. Queste grandi offerte possono destabilizzare, anche uno come lui. Mentalmente penso che sia un po' frastornato. Non mi sorprenderebbe se l'allenatore gli concedesse due turni di riposo, spostando Pongracic a destra e rimettendo Pablo Marì al centro".