Al Milan basta Theo Hernandez per battere il Napoli, che rimane sotto alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la gara delle 20:45 di questa domenica di Serie A.

Il big match di giornata, Milan-Napoli, termina 1-0. Ai padroni di casa basta un gol di Theo Hernandez poco prima della mezz'ora per gestire la gara senza troppi sussulti. Finale da brividi, con tante chance per i ragazzi di Pioli per chiudere il match, ma anche gli azzurri hanno gettato al vento almeno un paio di opportunità nitide per il pareggio.

Il Milan scappa così a 52 punti, a -1 dalla Juventus seconda (che ha una gara in meno). Il Napoli, invece, rimane sotto alla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 60*, Juventus 53, Milan 52, Atalanta 42*, Bologna 39*, Roma 38, Lazio 37 *, Fiorentina* 37, Napoli* 35, Torino* 33, Monza 30, Genoa 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli 21, Sassuolo* 20, Udinese 19, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).