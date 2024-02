L'Atalanta mette le ali verso la zona Champions. Genoa battuto nella serata degli eurogol. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Termina il posticipo domenicale delle 18, in questa ventiquattresima giornata di Serie A.

A ‘Marassi’ Genoa-Atalanta termina 1-4 in favore dei nerazzurri, che mettono la freccia verso la zona Champions League. Una bellissima partita, condita da gol altrettanto spettacolari. La sblocca il solito De Ketelaere con un tiro al volo potentissimo che sorprende Josep Martinez. La pareggia l'ex Malinovskiy a inizio ripresa, con la specialità della casa: la bordata da fuori area. I ragazzi di Gasperini tornano avanti poco dopo con la bellissima punizione firmata Koopmeiners. Chiudono i conti Zappacosta e Touré, con il primo gol nel nostro campionato, nel maxi-recupero finale. Punteggio fin troppo severo per i padroni di casa.

Il Genoa resta a metà classifica, con un largo vantaggio sulla zona salvezza, mentre l'Atalanta torna a +3 sul Bologna e sfrutta al meglio la sconfitta della Roma. Mantenuto il margine di 5 punti sulla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 60*, Juventus 53, Milan 49, Atalanta 42*, Bologna 39*, Roma 38, Lazio 37 *, Fiorentina* 37, Napoli* 35, Torino* 33, Monza 30, Genoa 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli 21, Sassuolo* 20, Udinese 19, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).