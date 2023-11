Occhi della Fiorentina in Turchia per rinforzare la difesa? Garantisce Montella!

Un inizio di stagione tutto il crescendo per Samet Akaydin, difensore 29enne del Fenerbahce. Il centrale turco era arrivato alla corte dei gialloblù lo scorso gennaio, acquistato dall'Adana Demirspor. In questo inizio di stagione sembrava non far parte dei piani dell'allenatore, tanto da non essere inserito nella lista per la Conference del Fenerbahce.

Poi il riscatto, targato Vincenzo Montella, con il quale il ragazzo ha lavorato nella stagione 2021-22 proprio all'Adana. L'ex tecnico della Fiorentina lo ha convocato con la sua nazionale turca, impressionando per le sue prestazioni.

E proprio Montella avrebbe fornito informazioni sul ragazzo alla società viola, che si starebbe guardando intorno per rinforzare il reparto difensivo a gennaio, garantendo sul profilo. Per Akaydin, fino ad ora, solo 6 presenze stagionali con il Fenerbahce, ma il suo bottino è solo destinato a salire. Lo scrive il portale turco fotomac.com