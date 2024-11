Perini: "Il Padovani non è un'opzione attualmente. Franchi? I lavori procedono secondo i tempi, la fine prevista resta la stessa"

Oggi si è tenuta la riunione del Consiglio Comunale a Palazzo vecchio e l'Assessora allo Sport del comune di Firenze Letizia Perini è intervenuta per parlare della situazione dello stadio Padovani:

“Parliamo quasi tutti i giorni con la Fiorentina…”

“Sicuramente speriamo tutti che il cronoprogramma arrivi il prima possibile. C'è un'interlocuzione quasi quotidiana con la Fiorentina. E' una cosa che sta a cuore a tutti, città e Amministrazione Comunale. L'altra volta venne convocato in prefettura un incontro in cui si riscontrò che non ci potevano essere alternative all'Artemio Franchi, conseguentemente vennero presentati dei lavori per riuscire a giocare per questa stagione al Franchi. Vediamo se il prossimo passo è capire se ci possono essere alternative per la prossima stagione”.

“Il Padovani, ora come ora, non è un'opzione”

"Al momento il Padovani non è un'alternativa. Ci sarà da fare una valutazione ma abbiamo passato questa fase di incontro per stabilire ufficialmente se ci possono essere alternative, mettendoci a lavoro per pensare al cronoprogramma futuro se si dovesse continuare a giocare allo stadio Artemio Franchi. I lavori stanno andando avanti secondo i tempi stabiliti, ovvero quelli che ci sono agli atti che danno la fine dei lavori nel 2026. C'è un dialogo con la ditta per provare ad anticipare la fine dei lavori all'interno del Franchi. Appena avremo un'ufficialità sul cronoprogramma la presenteremo".