Questo pomeriggio lo storico vice allenatore di Mourinho Salvatore Foti, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sul trasferimento di Edin Dzeko alla Fiorentina di Stefano Pioli: che ha potuto allenare la scorsa stagione al Fenerbahce.

“Conosco molto bene il bosniaco, e so quello che può ancora dare: l'età, nel suo caso, è solo un numero. A dimostrazione di questo ci sono i dati della scorsa stagione ad Istanbul: ha fatto 14 gol in campionato e 7 in Europa, tra preliminari di Champions ed Europa League. Lo scorso anno ha dimostrato nuovamente il suo valore, e sono convinto che lo farà anche quest'anno con la maglia della Fiorentina. E' un giocatore molto diverso dagli altri, nonostante la sua età sono pronto a scommettere che farà i suoi gol e darà un grande aiuto a mister Pioli”.

“Dzeko rappresenterà un esempio per Moise Kean”

Ha anche aggiunto: “Sarà infatti fondamentale anche per la squadra: è uno di quei giocatori capaci di far crescere coloro che gli stanno attorno. Sono convinto che sarà molto utile soprattutto per Moise Kean: rappresenterà per lui un esempio, è un professionista che gli farà capire cosa vuol dire lavorare quotidianamente. Per certi punti di vista Edin è ancora un top player. Sono molto contento per lui che ha sempre manifestato la volontà di tornare in Italia, oltretutto con la possibilità di farlo in un club molto ambizioso come la Fiorentina di Rocco Commisso”.