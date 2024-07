La Fiorentina mette gli occhi su un giovanissimo attaccante argentino, ma è in buona compagnia

Una buona stagione con il Mallorca U19 è valsa ad Alex Woiski la chiamata con la nazionale Argentina U20 per il torneo COTIF che si svolgerà a breve in Spagna. L'attaccante classe 2006 è seguito da diversi club europei e sudamericani, tra cui c'è anche la Fiorentina.

Come riporta il portale argentino Olé, il suo contratto scade nel 2025 e il Mallorca sta avendo qualche difficoltà nelle trattative per il rinnovo. Su di lui ci sono Barcellona, Inter, Fiorentina e Monaco, oltre a Palmeiras e Flamengo. Al momento non esiste alcuna trattativa, ma il club isolano è aperto alla cessione del talento argentino (ma con passaporto spagnolo) tramite il pagamento della clausola rescissoria da 700mila euro presente nel suo contratto.