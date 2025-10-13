Corriere dello Sport-Stadio: Pioli, è il momento di usare il cavatappi

"La Sindrome Viola" scrive il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina analizzando il momento negativo della Fiorentina. Il quotidiano continua poi scrivendo: “Rebus Pioli” e ancora “Kean, Dzeko e Gud già dieci gol nelle loro nazionali”.

Nelle pagine interne il quotidiano approfondisce scrivendo: “Pioli usa il cavatappi per sbloccare Gud e Co…” e ancora nel sottotitolo “Non soltanto l'attaccante violazzurro. Tutto il reparto avanzato ha brillato con le nazionali mentre a Firenze ancora stenta”. In taglio basso invece il Corriere scrive del grande mistero del mercato estivo viola: “Mistero Sohm, è fra i giocatori da recuperare”.

Nella pagina seguente spazio alle condizioni di Kean, uscito malconcio dalla sfida degli azzurri contro l'Estonia: “Kean sospiro di sollievo, oggi la risonanza a Udine”.