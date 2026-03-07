Le condizioni di Kean non migliorano: la Fiorentina predica prudenza e contro il Parma dovrebbe essere Piccoli il titolare

A poco più di 24 ore dalla sfida casalinga della Fiorentina di domani contro il Parma di Cuesta, come spesso accade nei giorni precedenti ad un impegno ufficiale della squadra viola, Radio Bruno ha cercato di fare il punto della situazione in casa gigliata soprattutto per quello che riguarda i giocatori in dubbio. E come era ipotizzabile dopo il suo infortunio patito contro l'Udinese, che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal campo, la lente d'ingrandimento è chiaramente sullo stato di salute di Moise Kean.

Contro il Parma il centravanti dovrebbe restare ai box

E come fatto trapelare nelle ultime ore le condizioni fisiche dell'attaccante classe 2000 sono tutt'altro che confortanti. La squadra attorno all'ora di pranzo ha svolto la consueta sessione di rifinitura in vista di domani, e per il momento la situazione sembra esser tutt'altro che rose: il giocatore non ha ancora smaltito la botta, provando ancora fastidio. Per questo motivo la scelta di Vanoli dovrebbe essere quella di tenerlo fuori dalla partita di domani contro i ducali che, seppur importante, non è considerata decisiva e per questo verrà usata molta prudenza.

Nonostante le parole del giocatore, la società predica prudenza

Uno scenario che andrebbe in totale contrapposizione con le ricostruzione fatte in settimana, che volevano comunque Kean in fase di rientro, che spingevano per una sua presenza in campo contro il Parma di Cuesta. Il giocatore aveva più volte ripetuto di voler far di tutto per tornare tra i titolare, nonostante di fatto si sia poi allenato tutti i giorni in modo personalizzato senza i compagni. Al suo posto dal primo minuto ci sarà Roberto Piccoli, chiamato a dare un segnale dopo un inizio di stagione in chiaroscuro.