Sentite Nani: "Zaniolo l'ho visto più maturo e consapevole. Crede che Udine sia la piazza giusta per rilanciarsi"

Il group technical director dell'Udinese Gianluca Nani ha parlato al del Messaggero Veneto del mercato appena concluso e dell'arrivo in bianconero dell'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo.

Le parole su Zaniolo

“Zaniolo? L’ho visto maturato e consapevole che l’Udinese è l’ultima chiamata per altissimi livelli. Nicolò ha rifiutato altre piazze e ha voluto fortissimamente Udine”.

Udine la piazza giusta?

“Lui in bianconero perché pensa che sia la società giusta per rilanciarsi dopo non avere avuto la continuità che meritava per errori e infortuni. Il suo talento poi è cristallino e fuori discussione”.