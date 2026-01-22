“La Fiorentina dovrà lottare molto per scongiurare la retrocessione. Stagione particolare con la scomparsa di Commisso, la squadra però..."

L’ex attaccante del Parma Alessandro Melli ha parlato a News.superscommesse.it, dicendo la sua sulla lotta salvezza in Serie A, che vede attualmente coinvolta anche la Fiorentina.

‘La Fiorentina deve vincere ancora per scongiurare pericoli’

“Bagarre per non retrocedere? Direi che dal Sassuolo in giù tutte restano pienamente in lotta per non retrocedere, per cui c'è anche la Fiorentina in questo gruppo di squadre; ha avuto una sequenza di risultati importanti che le ha permesso di risalire con grande caparbietà e sta facendo molto bene, ma sarà necessario vincere ancora tante partite per vedere scongiurato un pericolo che sembrava concreto fino a poco tempo fa”.

‘La squadra ne sta venendo fuori con caparbietà’

“Molti miei amici ed ex compagni di squadra sostenevano che la Fiorentina si sarebbe salvata anche quando era desolatamente ultima, a maggior ragione lo credono tuttora. Si tratta di una stagione particolare, se si pensa anche alla sfortunata scomparsa di Commisso, ma sta venendo fuori una squadra consapevole delle proprie forze che, però, dovrà lottare ancora molto per scongiurare il pericolo di una retrocessione”.