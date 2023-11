"Milenkovic stanco, ma lasciarlo in panchina contro la Juve sarebbe sbagliato. Vi spiego perché"

Il giornalista de La Nazione, Angelo Giorgetti, è stato chiamato in diretta da Radio Bruno Toscana per commentare il prossimo impegno della Fiorentina di Italiano:

“Milenkovic dovrebbe giocare contro la Juve, gode di tanto credito. Ma ci sono stati troppi errori, secondo me è un po' stanco. Si tratta di scegliere adesso: lasciarlo in panchina contro la Juventus sarebbe una mazzata per lui, quasi fosse un cartellino rosso alla sua fiducia”.