Cecchi: "Finalmente un'idea di squadra. Centrocampo sugli scudi e ambizione ritrovata, ma per decretare la guarigione..."

Il giornalista Fiorentino Stefano Cecchi ha commentato su La Nazione la partita della Fiorentina contro il Rapid Vienna, terminata 3-0 per i viola e, finalmente, con la sensazione di aver visto una vera squadra in campo.

Fiorentina rivalutata

“Con una maglia che sta all'Arno come il motocross sta all'olio di colza -scrive Cecchi ironizzando sulla maglia azzurrina - la Fiorentina trova in Europa una vittoria più che convincente. Un 3 a 0 che sembra davvero vento buono da intercettare per gonfiare le vele di un'ambizione finalmente ritrovata. E' vero, magari il Rapid Vienna non è squadra di caratura rilevante, lo stesso l'impressione è che più che svalutare l'avversario ieri sera si sia rivalutata la Fiorentina”.

Una vera squadra

Cecchi continua ponendo particolare attenzione sulla linea mediana viola: "Una squadra con un centrocampo che finalmente non si è liquefatto ma, anzi, ha tessuto gioco e riempito gli spazi, fornendo munizioni sportive agli attaccanti, con Fagioli e Ndour in particolare sugli scudi. Una squadra, per dirla in sintesi, che finalmente ha dato l'idea di essere squadra. Certo, per decretare la guarigione ufficiale servono riprove più probanti. Fra due giorni ne arriva una di queste".

