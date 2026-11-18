L’ultimo incrocio tra Daniele Doveri e la Fiorentina risale al 20 settembre, quando i viola hanno pareggiato 1-1 con il Napoli al Franchi. La squadra di Paolo Vanoli torna in campo lunedì 23 novembre alle 20.45 a Monza, nella dodicesima giornata di Serie A e sarà diretta proprio dall'arbitro nato a Volterra ma appartenente alla sezione di Roma 1.

Il bilancio tra Serie A e Coppa Italia

Tra Coppa Italia e campionato sono 33 le partite dei viola dirette da lui, con 18 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte come bilancio. In campionato l’ultimo ko con Doveri risale al 15 marzo 2019, quando il Cagliari vinse 2-1. In Coppa Italia, invece, l’ultima sconfitta è il 2-0 contro la Juventus del 20 aprile 2022, nella semifinale di ritorno.

Dal 3-0 all’Inter all’1-1 con il Napoli

Tra i precedenti più recenti spicca il 3-0 rifilato all’Inter il 6 febbraio 2025, con la rete di Ranieri e la doppietta di Kean. Con Doveri in campo la Fiorentina ha vinto anche al Dall’Ara, 2-1 contro il Bologna il 18 gennaio 2026. Nell’ultimo incrocio, al Franchi, è stato invece Álex Jiménez a firmare il pareggio dopo il vantaggio del Napoli con Billy Gilmour.