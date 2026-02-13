Adesso tenere Kean alla Fiorentina sarà durissima, anche con la salvezza in tasca
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Gazzetta dello Sport fa il punto sul presente e sul futuro della Fiorentina, andando ad analizzare la situazione che riguarda diversi giocatori viola, sia nuovi che vecchi.
Permanenza difficile
Tra i citati c'è anche Moise Kean, attaccante gigliato discusso già in estate. Dopo una stagione così, tenerlo a Firenze sarà difficile anche se la Fiorentina raggiungesse la salvezza.
Le cifre
L'attaccante di punta azzurro percepisce 4 milioni a stagione di stipendio e ha la famosa clausola da 62 milioni attivabile nei primi 15 giorni di luglio. Gli obiettivi inizialmente pensati per questa squadra sono completamente da rivedere. E anche il futuro dei suoi singoli.
