Ancora viva la pista che porta a Piccoli per la Fiorentina, ma c'è una pretendente forte e una richiesta alta a cui far fronte
La Fiorentina è ancora alla ricerca di un attaccante per il ruolo di vice Kean. Come riporta tuttomercatoweb.com in casa viola potrebbe tornare di moda il nome di Roberto Piccoli del Cagliari.
Due pretendenti
Ancora vive le piste che potrebbero portare il giocatore o alla Roma o alla Fiorentina, entrambi i club alla ricerca di un attaccante che le possibili uscite di Artem Dovbyk e Lucas Beltran.
Cifre elevate
Dal canto suo il Cagliari chiede per Piccoli non meno di 25 milioni di euro. La Roma non avrebbe problemi ad arrivare a quella cifra con la cessione dell'ucraino, mentre dalla vendita di Beltran la Fiorentina potrebbe ricavare solo 10 milioni di euro.
