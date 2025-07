Sfuma la pista araba per Kean? L'Al-Qadsiah presenta la prima offerta per l'altro centravanti della Nazionale Italiana

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean è artefice del suo destino, in caso arrivassero club disposti a pagare la clausola valida fino al 15 luglio. Per ora tutto tace (almeno fino a termine scadenza), anche se un club arabo, l'Al-Qadsiah, aveva manifestato un certo interesse. Eppure sembra aver cambiato obiettivo, rimanendo tuttavia in ambito Nazionale Italiana.

Da Kean a Retegui: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Al-Qadsiah avrebbe presentato all'Atalanta la sua prima offerta ufficiale. Per il capocannoniere dell'ultima Serie A, gli arabi hanno messo sul tavolo una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. I nerazzurri riflettono, anche se hanno ricevuto proposte pure più sostanziose di questa: la trattativa non è chiusa.