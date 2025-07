Uno dei principali indiziati a lasciare Firenze in questa finestra di mercato è Lucas Beltran. A meno che Stefano Pioli non lo rivaluti nei primi giorni di ritiro, la dirigenza della Fiorentina è decisa a trovare una nuova soluzione all'attaccante argentino. I primi due anni in viola non sono stati eccezionali, anche se il ragazzo ha comunque sempre dato il massimo in campo, e per questo l'intenzione è quello di lasciarlo partire. La Fiorentina per lui chiede una cifra di 12/13 milioni, ma per il momento l'unica offerta arrivata è quella del River Plate: gli argentini vorrebbero però un'operazioni con prestito piu diritto o obbligo a determinate condizioni. Per il momento non si fa niente. Al suo posto però è molto probabile che arrivi Sebastiano Esposito dell'Inter, orami in cima alla lista della Fiorentina per completare l'attacco assieme a Kean, Dzeko e Gudmundsson. Trattativa in corso con l'Inter che, considerata la scadenza del suo contratto in programma per il giugno 2026, vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Il Milan corteggia Comuzzo, mentre la Fiorentina è pronta a piazzare un altro difensore

Molti quotidiani questa mattina hanno rilanciato un forte interessamento del Milan per Pietro Comuzzo. Il difensore centrale piace molto ad Allegri e Tare, che vorrebbero consegnargli le chiavi della difesa del futuro rossonero. La Fiorentina, come ripetuto più volte, difficilmente lo lascerà partite e se dovesse farlo lo farebbe per un'offerta assolutamente irrinunciabile. Se pensiamo che quest'inverno Prade ha rifiutato 32 milioni dal Napoli, la richiesta della Fiorentina dovrebbe restare tra i 30 e i 35 milioni. E' vicino a trovare una sistemazione invece un altro giovane difensore gigliato, Lorenzo Lucchesi: dopo l'esperienza alla Reggiana il giovane classe 2003 è stato attenzionato da Sampdoria e Cremonese.

Porte girevoli a centrocampo: per un Bernabè in entrata c'è un Mandragora che potrebbe lasciare Firenze

Nelle ultime ore si sono fatti tanti discorsi attorno ad una probabile partenza di Rolando Mandragora. La Fiorentina ha iniziato una grande rifondazione del proprio centrocampo, e anche l'ex Torino potrebbe esserci invischiato. L'interessamento del Real Betis è forte ed il giocatore, che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza che lo lega ai viola, non avrebbe messo alcun veto. La Fiorentina valuta una sua eventuale cessione, ma prima servirà capire quali saranno le volontà di Pioli, che su di lui avrà l'ultima parola. In entrata invece il nome sulla lavagna di Daniele Pradè è quello di Adrian Bernabè del Parma. Il giocatore avrebbe già espresso il suo gradimento ad un trasferimento a Firenze ma serve trovare un'intesa: la richiesta dei ducali per il momento è attorno ai 25 milioni di euro.

Capitolo Kean: per il momento continua l'ottimismo

Sono passati tre giorni dall'attivazione della clausola presente sul contratto di Moise Kean e l'attaccante è ancora un giocatore della Fiorentina. Gli arabi dell'Al Qadsiah sembrano essersi stufati di aspettare, tanto che nelle ultime ore hanno presentato un'offerta di 60 milioni all'Atalanta per Mateo Retegui. Milan e soprattutto Napoli hanno palesato la loro attrazione verso il classe 2000, ma il ragazzo sembrerebbe preferire altre mete. Più defilato il Manchester United che ancora non si è fatto sentire.