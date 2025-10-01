Borghi: "Stagione instabile per i portieri, persino il leggendario De Gea ha qualche uscita a vuoto. Ma tiene comunque a galla la Fiorentina"

L'impatto del portiere della Fiorentina David De Gea sulla nuova stagione non può certamente essere definito del tutto negativo, per quanto non rispetti il surreale rendimento dello scorso anno. Il giornalista Stefano Borghi ne parla sul suo canale YouTube.

“De Gea leggendario, qualche uscita a vuoto ma…”

“Per la Serie A, è un po' una stagione instabile sotto il punto di vista dei portieri. Ci sono tante situazioni di incertezza, come in casa Inter e Napoli, dove vigono le alternanze. Persino il leggendario De Gea ha avuto qualche piccolo passo a vuoto, anche se sono stati molti di più gli interventi provvidenziali che hanno tenuto a galla la Fiorentina. In ogni caso, in questa situazione strana ci sono tre portieri principali che spiccano, veramente importanti: Svilar, Skorupski e Carnesecchi”.