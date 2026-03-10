De Santis: "L'unica opzione per il post Vanoli credo sia la promozione di Galloppa. La squadra sente l'inadeguatezza"

L'esperto di mercato sudamericano Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, intervenendo su alcune questioni di casa Fiorentina, tra cui il possibile esonero di Vanoli in caso di flop a Cremona.

Le parole di De Santis

“Io credo che la più logica sarebbe la promozione di Galloppa dalla Primavera, anche solo per dare un segnale alla squadra e ai giocatori. Anche perché c'è da vedere chi ha voglia di prendersi la patata bollente a poche giornate dalla fine. Ci sono tanti nomi che ti chiederebbero più di un anno. Non è la prima volta che una soluzione interna porta una scossa e un'iniezione di fiducia”.

Sul mercato e la squadra

“Il mercato di gennaio? Non si può dare un giudizio adesso, sono passate solo poche settimane. Le valutazioni vanno date alla fine. Oggi l'unica cosa a cui pensare è la classifica, anche perché le ultime 4 partite sono veramente molto dure. Adesso serve trovare una scossa interna, non ci sono altre soluzioni. Il calo di questa squadra non è logico, tanto è da attribuire un calo psicologico. Sentono il peso dell'inadeguatezza della classifica. La Cremonese è l'ultima spiaggia, ma ci arrivi veramente con un 'atmosfera pesante”.