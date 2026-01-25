Dai problemi alla caviglia alle voci sui ritardi agli allenamenti. Quella curiosa gestione di Kean firmata Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla gestione di Moise Kean. Il ragazzo è sempre al centro di diverse voci e la caviglia non sembra ancora essere tornata al 100%.

Kean in tribuna

Come previsto, Vanoli ha dovuto ancora una volta fare a meno di Kean. L'attaccante viola non si è nemmeno accomodato in panchina, sedendosi direttamente in tribuna senza neppure poter dare una mano ai compagni a partita in corso. Nella giornata di ieri si era sparsa la voce che Vanoli aveva preso questa decisione non tanto o non solo per il dolore alla caviglia ma per un ritardo (voce che ciclicamente ritorna) alla rifinitura. La Fiorentina ha però smentito categoricamente “Notizie completamente e vergognosamente inventate".

Una gestione curiosa

Di certo, scrive il Corriere Fiorentino, la gestione di Kean è quanto mai curiosa: una settimana gioca 90’, quella dopo uno spezzone e poi finisce due volte consecutive fuori dai convocati. Al suo posto Piccoli, alla prima da ex, non ha dato seguito alla buona prestazione di Bologna, facendo sentire maggiormente l'assenza del bomber viola.