Due obiettivi chiari per la stagione della Fiorentina. Ecco cosa ha chiesto Commisso a Pioli e alla squadra

La conferma dei top e i rinforzi arrivati dal mercato fanno ben sperare in casa Fiorentina per l'inizio della stagione che prenderà il via questa sera dal playoff di Conference League.

Sempre più vicini alle big

Una costruzione solida della squadra che mischia lo zoccolo duro già creato lo scorso anno a innesti di qualità. La scelta di puntare forte sulla stagione attuale è volta alla prospettiva di avvicinarsi sempre di più alle big italiane. Per farlo occorrerà ottenere un piazzamento europeo maggiore attraverso il campionato e la vittoria di un trofeo, che sia Coppa Italia ma soprattutto Conference League.

La richiesta di Commisso

Commisso ha chiesto a Pioli e alla squadra di riportare quelle motivazioni e sensazioni belle che erano evaporate nel corso della passata stagione. Allenatore nuovo, gruppo ben assortito e prospettive positive di una stagione da protagonisti. Lo scrive La Nazione.