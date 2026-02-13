​​

Damiani: "La Fiorentina non si salverà 'di diritto', altrimenti abbiamo sbagliato tutto. Ha bisogno del lavoro di Paratici"

Fabio Paratici
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il procuratore, ex calciatore e tifoso della Fiorentina (come confessato Oscar Damiani è intervenuto a Lady Radio per commentare il momento difficile della squadra viola. Partendo dal rivelare la propria simpatia: “Ho la Fiorentina nel cuore, sono un immigrato svizzero in Italia e da bambino ero tifoso viola. La seguivo per radio”.

Sulla salvezza: “Voglio crederci e ci credo. Però se pensiamo che ci salveremo ‘di diritto’, solo perché siamo la Fiorentina e quindi sembra impossibile, abbiamo davvero sbagliato tutto. Sarà una dura lotta, la Fiorentina deve iniziare a fare delle prestazioni molto importanti. I giocatori non riescono a esprimersi”.

Su Paratici: “Fabio è un bravissimo direttore sportivo. Apprezzo la scelta di averlo portato a Firenze, speriamo che possa dare il suo contributo. Ce n'è parecchio bisogno. Non mi sento di colpevolizzare nessuno, dobbiamo solo aspettare che faccia un buon lavoro”.

